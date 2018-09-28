Под Орлом «Рено» не уступил дорогу и врезался в «Шкоду»
Накануне утром, 27 сентября, на автодороге «Орел-Ефремов» столкнулись две иномарки. 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан» следовал в направлении поселка Залегощь и при повороте налево не уступил дорогу иномарке «Шкода Фелиция», которая ехала во встречном направлении прямо.
- В результате аварии водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения, один погиб.
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