Под Орлом «Рено» не уступил дорогу и врезался в «Шкоду»

28 Сент. 11:02 2018-09-28T11:03:06+03:00

Один из водителей получил травмы

Изменить размер текста: A A

Накануне утром, 27 сентября, на автодороге «Орел-Ефремов» столкнулись две иномарки. 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан» следовал в направлении поселка Залегощь и при повороте налево не уступил дорогу иномарке «Шкода Фелиция», которая ехала во встречном направлении прямо.

- В результате аварии водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения, один погиб.