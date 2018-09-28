Неравнодушных орловцев приглашают на уборку берегов Оки
Экологическая акция пройдет 30 сентября
Неравнодушных орловцев приглашают на уборку берегов ОкиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В воскресенье, 30 сентября, неравнодушные жители Орла вновь выйдут на уже ставшую традиционной уборку берегов Оки. Инициаторами экологической акции стали представители общественного движения «Граждане Орла».
Участников субботника обеспечат мешками, перчатками и необходимым инвентарем. Вывозом мусора обещали заняться городские власти.
Общий сбор возле дома № 66 на набережной Дубровинского. Начало уборки в 10 утра.