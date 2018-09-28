В ДТП на орловской трассе погиб мужчина
Страшное ДТП произошло накануне вечером, 27 октября, на автодороге М-2 «Крым». 32-летний водитель «Ваз» двигался со стороны Орла в направлении Москвы. В районе 312 километра трассы легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Мазда-6».
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
- В результате аварии 47-летний водитель «Мазды» каретой скорой помощи доставлен в ЦРБ города Мценска. Водитель автомобиля «Ваз» скончался на месте ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения, один погиб.
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