2018-09-28T09:54:10+03:00
Общество

Орловские активисты выявили продажу табака вблизи школ и техникумов

В магазинах, расположенных менее чем в 100 метрах от учебных заведений, на прилавках есть сигареты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские активисты выявили продажу табака вблизи школ и техникумовОрловские активисты выявили продажу табака вблизи школ и техникумовФото: Архив "КП"
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После очередного мониторинга орловские активисты выявили продажу табака вблизи образовательных учреждений. Оказалось, что в магазинах, расположенных менее чем в 100 метрах от учебных заведений, на прилавках есть сигареты.

- Реализация сигарет ученикам и студентам наносит вред их здоровью. На расположенные рядом магазины, осуществляющие торговлю табачными изделиями, должны быть наложены административные штрафы, а продажа прекращена, - отметили активисты.

Так, например, торговлю сигаретами ведет торговая точка, расположенная в 20 метрах от орловского техникума сферы услуг. Продает табак магазин на расстоянии 74 метра от корпуса архитектурно-строительного института ОГУ имени Тургенева. Такую же ситуацию обнаружили и возле территории сосковской средней школы и филиала Орловского реставрационно-строительного техникума.

- Результат мониторингов мы направим в управление Роспотребнадзора для принятия мер в отношении торговых пунктов, нарушавших законодательство в сфере торговли табачными изделиями, - подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

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