28 Сент. 09:15 2018-09-28T09:15:22+03:00

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В Колпнянском районе Орловской области открылась новая автодорога, которая строилась с 2016 года по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области».

Протяженность дороги «Колпны – Спасское – Спасское Второе Колпнянского района» составляет 2 километра 145 метров. На ее строительство ушло 44 миллиона рублей.

Как сообщает портал Правительства Орловской области, в следующем году с использование средств дорожного фонда регион продолжит развивать сельские территории. Только в Колпнянском районе в этом году на дорожные цели было освоено 120 миллионов рублей из местного, областного и федерального бюджетов.