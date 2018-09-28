Лесничий из Орла получил кремлевскую награду

28 Сент. 09:02 2018-09-28T09:02:56+03:00

В лесном хозяйстве он прослужил 22 года

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Владимир Пашков, лесничий Покровского участкового лесничества Глазуновского района, получил высокую награду в Кремле. Его отметили ведомственным знаком отличия «За сохранение и приумножение лесных богатств России».

Такой знак отличия является одной из высших форм поощрения граждан за выдающиеся заслуги. Владимира Пашкова выделили за добросовестный труд, безупречную и долгую 22-летнюю работу в лесном хозяйстве.

Награждение состоялось в Малом зале Кремлевского дворца на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников леса. Награду орловский лесничий получил из рук Министра природных ресурсов и экологии Ивана Валентика.