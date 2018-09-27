Орловец похитил куртку у 15-летнего подростка
За грабеж он поплатился уголовным делом
Орловец похитил куртку у 15-летнего подросткаФото: Архив "КП"
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19-летний житель Орла поплатился за свое преступление уголовным делом. Угрожая мальчику 15-ти лет, он похитил у подростка его куртку.
- Находясь возле магазина «Пятерочка» в Северном районе Орла, с угрозой применения насилия молодой человек открыто ограбил несовершеннолетнего, причинив мальчику имущественный вред на сумму более 3 тысяч рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Орловец в своем преступлении сознался и рассказал, как обстояло дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.