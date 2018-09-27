В Орле скорректируют график работы освещения
Он будет меняться каждые пять дней с учетом уменьшения длительности дня
В Орле скорректируют график работы освещенияФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле представили новый проект графика работы уличного освещения. Он подразумевает изменение времени включения и отключения святильников каждые пять дней с учетом уменьшения длительности светового дня.
- Ежедневный график более плавный, точно отражает обстановку с учетом наступающих сумерек. За пять дней время восхода и захода солнца может варьироваться в пределах 15 минут, - отметили в пресс-службе мэрии.
В ближайшее время орловское УКХ отправит в адрес ПАО «Ростелеком» ежедневный график включения-отключения наружного освещения. Его будут составлять из расчета на 10 минут раньше или позже наступления навигационных сумерек.