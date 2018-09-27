Завершился ремонт спортзала в Знаменской школе Орловской области

27 Сент. 17:08 2018-09-27T17:08:38+03:00

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В Знаменской школе Колпнянского района сегодня, 27 сентября, состоялось торжественное открытие спортивного зала после ремонта. Он был обновлен по просьбе местных жителей.

Областной бюджет на ремонт спортзала потратил почти 1,9 миллионов рублей. В помещении установили новые окна и двери, заменили половые покрытия и электропроводку, отремонтировали системы электро- и водоснабжения. Кроме того, было проведено устройство отмостки здания, отремонтирована кровля, произведены отделочные работы.

Бонусом для юных спортсменов приобрели тренажеры и стол для настольного тенниса, футбольные и волейбольные мячи, скакалки, гантели, обручи, ракетки, маты и другой спортинвентарь, необходимый для занятий физкультурой и тренировок.