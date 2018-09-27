Орловские полицейские и приставы вместе ловили должников
На днях в рамках «Недели безопасности» сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы-исполнители провели совместный рейд на дорогах Орла. Они останавливали автомобили для проверки документов и вычисления должников по базе данных.
- Неплательщиков в 2018 году стало значительно меньше. В первую очередь, это связанно с тем, что за некоторые административные нарушения можно уплатить половину от суммы штрафа в течение 20 суток после вынесения постановления о нарушении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Но все же есть и такие водители, которые уклоняются от уплаты штрафов. Их привлекают по статье 20.25 КоАП РФ, согласно которой водителю грозит двукратный штраф или арест до 15 суток.
- Во время рейда всех водителей предупредили об ответственности за несвоевременную уплату штрафов. Совместные рейды сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов – исполнителей будут проводиться в дальнейшем на постоянной основе, - добавили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.