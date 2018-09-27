Родители орловских школьников примут участие в анкетировании по вопросам питания
Во всех орловских школах стартовало всеобщее анкетирование по вопросам питания для учеников. Родители и дети с помощью опроса смогут оценить качество обедов и по-новому организовать схему питания.
Как сообщает пресс-служба мэрии, для обсуждения и предложений директорам школ передали рабочие варианты меню как для учащихся, так и воспитанников групп продленного дня. Оно рассчитано на две недели и составлено с учетом мнения школьников.
Кроме того, при организации школьного питания по-новому особое внимание будет уделяться учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, школьникам на домашнем обучении.
Полученные результаты анкетирования школы передадут в управление образования администрации Орла до 3 октября.