2018-09-27T16:19:57+03:00
Общество

Родители орловских школьников примут участие в анкетировании по вопросам питания

Это позволит оценить качество обедов и по-новому их организовать
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Родители орловских школьников примут участие в анкетировании по вопросам питанияРодители орловских школьников примут участие в анкетировании по вопросам питанияФото: Архив "КП"
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Во всех орловских школах стартовало всеобщее анкетирование по вопросам питания для учеников. Родители и дети с помощью опроса смогут оценить качество обедов и по-новому организовать схему питания.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для обсуждения и предложений директорам школ передали рабочие варианты меню как для учащихся, так и воспитанников групп продленного дня. Оно рассчитано на две недели и составлено с учетом мнения школьников.

Кроме того, при организации школьного питания по-новому особое внимание будет уделяться учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, школьникам на домашнем обучении.

Полученные результаты анкетирования школы передадут в управление образования администрации Орла до 3 октября.

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