2018-09-27T15:33:03+03:00
Общество

29 сентября парковка и движение в Орле будут временно ограниченны

Это связано с проведением культурных мероприятий и эстафет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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29 сентября парковка и движение в Орле будут временно ограниченны29 сентября парковка и движение в Орле будут временно ограниченныФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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29 сентября в Орле движение транспорта и парковка для него будут ограничены. О временных неудобствах для автомобилистов сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Так, в связи с закрытием мотосезона и проведением торжественного культурно-массового мероприятия «Осень 2018» с 11:30 до 15:00 будет перекрыто движение по переулку Трамвайному от улицы Московской до улицы Пушкина.

Парковка на площадке около здания территориального управления по Железнодорожному району будет недоступна с полуночи до 3-х часов дня.

Кроме того, из-за проведения служебно-спортивной эстафеты, посвященной памяти Героя России, милиционера-бойца ОМОН прапорщика милиции Скворцова будут перекрыты центральные улицы города. С 8:45 до 11:15 автомобилисты не смогут проехать по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы 60-летия Октября, по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Красноармейской, по улице Красноармейской от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького и по Пролетарской горе. Стоянка на площадке между гостиницей «Салют» и площадью Ленина будет недоступна с полуночи до 11:30.

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