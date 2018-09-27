27 Сент. 15:03 2018-09-27T15:03:49+03:00

В Орле из-за нарушений правил пожарной безопасности могут закрыть детский центр развития Фото: Архив "КП"

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В Орле из-за нарушений требований противопожарной безопасности могут закрыть Центр детского развития «Монтессорики». После проведения проверки помещений орловскими спасателями был выявлен ряд грубых нарушений.

- Сам центр располагается на 4 этаже офисного здания. В силу действующего законодательства организация с пребыванием детей дошкольного возраста должна находиться не выше третьего этажа, так как этажностью выше не обеспечивается возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при возникновении ЧП, - сообщает Прокуратура Орловской области.

Кроме того, проверка показала, что огнетушители находятся в недоступных местах, пути эвакуации захламлены, помещение центра не оборудовано системой пожарной сигнализации.

После проверки прокуратура Заводского района Орла обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности Центра детского развития «Монтессорики». Требования прокуратуры удовлетворили. Решение суда вступило в законную силу.