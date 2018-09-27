Жителя орловской глубинки поймали с 850 граммами конопли

27 Сент. 12:57 2018-09-27T12:57:34+03:00

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В селе Селихово Хотынецкого района орловские полицейские пресекли факт хранения запрещенного растения. Наркотик стражи порядка обнаружили при личном досмотре у 38-летнего орловца в рюкзаке.

- Полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения отправили на исследование. Оно показало, что содержимое – конопля общим весом порядка 850 граммов, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины по статье 228 УК РФ возбудили уголовное дело. Оказалось, орловец и раньше привлекался к ответственности за такое преступление. Свою вину мужчина признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.