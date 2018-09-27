В Орле на площади Ермолова массово погибли голуби

27 Сент. 12:19 2018-09-27T12:19:56+03:00

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ЧП с массовой гибелью голубей на площади Ермолова в Орле произошло в среду, 26 сентября. Проверкой по факту смерти птиц занялось Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области.

Специалисты обследовали площадь и другие места, куда чаще всего слетаются голуби. Повторных случаев гибели птиц пока обнаружено не было. Чтобы выяснить причины ЧП, была проведена соответствующая экспертиза. В ближайшее время результаты будут получены.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области обращается к неравнодушным жителям города Орла с просьбой о незамедлительном информировании. В случае выявления фактов гибели голубей звонить по телефону: 45-86-19.