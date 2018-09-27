Еще один грузовик не преодолел проезд под Александровским мостом в Орле

27 Сент. 12:12 2018-09-27T12:15:18+03:00

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Сегодня ночью, 27 сентября, в социальных сетях появились фотографии очередного ЧП в Орле. Под Александровским мостом: «Газель» не вошла в проезд по высоте.

Массовая дискуссия развернулась среди орловцев в комментариях под фото. Одни говорят, что уже пора бы повесить знаки, предупреждающие водителей о низком уровне проезда. Другие шутят, что этому месту нужно дать название «Аллеи разрушенных авто».

Напомним, случай такого ДТП в Орле происходит не впервые. В попытках преодолеть Александровский мост пострадали уже четыре грузовика.