Еще один грузовик не преодолел проезд под Александровским мостом в Орле
ЧП произошло сегодня ночью
Фото: Лена Веретенникова
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Сегодня ночью, 27 сентября, в социальных сетях появились фотографии очередного ЧП в Орле. Под Александровским мостом: «Газель» не вошла в проезд по высоте.
Массовая дискуссия развернулась среди орловцев в комментариях под фото. Одни говорят, что уже пора бы повесить знаки, предупреждающие водителей о низком уровне проезда. Другие шутят, что этому месту нужно дать название «Аллеи разрушенных авто».
Напомним, случай такого ДТП в Орле происходит не впервые. В попытках преодолеть Александровский мост пострадали уже четыре грузовика.
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