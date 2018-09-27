Тепло в орловских домах появится 4 октября

27 Сент. 11:53 2018-09-27T11:54:24+03:00

Пока батареи потеплели во всех соцучреждениях

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Подача тепла в многоквартирные дома Орла начнется с 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пока батареи потеплели во всех учреждениях образования, культуры и социальной сферы. Запускаются локальные котельные по обращению жителей к управляющим компаниям.

Кроме того, на завершающей стадии находится подготовка многоквартирных жилых домов к зиме. В 16-ти домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также в 5-ти домах, где проводится капитальный ремонт, работы продолжаются.

В срок до 1 октября все объекты будут подготовлены к отопительному периоду.