Тепло в орловских домах появится 4 октября
Пока батареи потеплели во всех соцучреждениях
Тепло в орловских домах появится 4 октябряФото: Архив "КП"
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Подача тепла в многоквартирные дома Орла начнется с 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Пока батареи потеплели во всех учреждениях образования, культуры и социальной сферы. Запускаются локальные котельные по обращению жителей к управляющим компаниям.
Кроме того, на завершающей стадии находится подготовка многоквартирных жилых домов к зиме. В 16-ти домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также в 5-ти домах, где проводится капитальный ремонт, работы продолжаются.
В срок до 1 октября все объекты будут подготовлены к отопительному периоду.