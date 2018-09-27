Убийство в Орле: совместная пьянка обернулась поножовщиной

27 Сент. 11:45 2018-09-27T11:45:59+03:00

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Совместное распитие тремя орловцами алкоголя обернулось поножовщиной. 37-летний мужчина, находясь в гостях, ударил сожителя хозяйки квартиры ножом в шею. Инцидент произошел в Северном районе Орла.

- Мужчина скончался на месте. Подозреваемый под тяжестью улик полностью сознался в содеянном, изложил обстоятельства совершенного преступного деяния, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За ходом расследования уголовного дела установлен личный контроль руководителя следственного управления.