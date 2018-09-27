В Орле пройдет парад миниатюрных локомотивов

27 Сент. 11:38 2018-09-27T11:39:05+03:00

Экспозицию можно посмотреть 28 сентября на железнодорожном вокзале

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В течение короткого времени, 28 сентября, в Орле на железнодорожном вокзале пройдет парад локомотивов 20-21 веков.

- Все макетные экспозиции реалистичны, управляемы автоматически, со звуковым сопровождением и визуальными эффектами. Макеты подвижного состава изготовлены с высокой степенью детализации, с помощью которой можно получить полное представление о самых передовых разработках железнодорожной отрасли, - сообщили «КП» в пресс-службе МЖД.

В 8 утра посмотреть экспозицию можно будет на станции «Орел», к 17:30 выставка переедет на станцию «Курск».