Во время движения в Орловской области загорелась «Ауди»

27 Сент. 11:17 2018-09-27T11:18:12+03:00

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В среду, 26 сентября, около 11 часов вечера орловские спасатели выезжали по вызову на возгорание автомобиля. ЧП произошло в деревне Вязки Орловского района. Иномарка «Ауди А6» загорелась на ходу. К моменту прибытия пожарных горел моторный отсек легковушки.

- В результате пожара в автомобиле от термического воздействия поврежден моторный отсек и салон. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, из-за пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.