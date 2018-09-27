Под Орлом опрокинулся «Ларгус»
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на автодороге «Болхов-Мценск-Новосиль» накануне днем, 26 сентября. 71-летний водитель «Лада Ларгус», превысив скорость, на 51-м километре трассы не справился с управлением. Автомобиль выехал на правую обочину и перевернулся.
- В результате ДТП две пассажирки, женщины 69-ти и 45-ти лет получили травмы и были госпитализированы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
За прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»