Под Орлом опрокинулся «Ларгус»

27 Сент. 10:39 2018-09-27T10:39:18+03:00

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ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на автодороге «Болхов-Мценск-Новосиль» накануне днем, 26 сентября. 71-летний водитель «Лада Ларгус», превысив скорость, на 51-м километре трассы не справился с управлением. Автомобиль выехал на правую обочину и перевернулся.

- В результате ДТП две пассажирки, женщины 69-ти и 45-ти лет получили травмы и были госпитализированы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.