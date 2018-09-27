27 Сент. 09:55 2018-09-27T09:55:09+03:00

Орловец до смерти избил свою сожительницу Фото: Архив "КП"

Он наносил удары ей в голову и туловище

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Орловские следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина до смерти избил женщину, с которой проживал совместно.

- В своей квартире в Орле подозреваемый умышленно нанес сожительнице множественные удары руками в область головы и туловища. Женщина скончалась, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Под тяжестью улик орловец сознался в преступлении и рассказал, как обстояло дело. Сейчас мужчина задержан.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.