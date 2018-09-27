Орловец до смерти избил свою сожительницу
Орловские следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина до смерти избил женщину, с которой проживал совместно.
- В своей квартире в Орле подозреваемый умышленно нанес сожительнице множественные удары руками в область головы и туловища. Женщина скончалась, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Под тяжестью улик орловец сознался в преступлении и рассказал, как обстояло дело. Сейчас мужчина задержан.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.