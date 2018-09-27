2018-09-27T09:46:51+03:00
Звезды

На орловской сцене выступят лучшие гармонисты со всей страны

Концерт состоится 6 октября в ДК «Железнодорожников»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На орловской сцене выступят лучшие гармонисты со всей страныНа орловской сцене выступят лучшие гармонисты со всей страны
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Лучшие гармонисты России выйдут на орловскую сцену 6 октября в рамках мероприятий «Играй, гармонь!». Они исполнят первый концерт 1/16 финала творческих боев участников Высшей Лиги гармонистов России.

Сам конкурс растянется до декабря 2019 года. После тщательного отбора два финальных творческих боя определят призёров и победителя первого сезона Лиги. В состязаниях примут участие гармонисты из Липецка, Ельца, Тамбова, Пензы, Брянска.

Судить участников будет компетентное жюри, в состав которого войдут известные музыканты: член Союза композиторов РФ, Почётный гражданин города Орла Евгений Дербенко, президент брянского клуба гармонистов «25 х 25», гармонист «Золотой десятки гармонистов России» Михаил Кулешов, заслуженный артист РФ Геннадий Калмыков. С концертными номерами в финальной части концерта выйдут на сцену и сами члены судейской бригады.

Первый концерт пройдет на сцене ДК «Железнодорожников». Начало в 14 часов.

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