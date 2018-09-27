Орловские полицейские проверили состояние школьных автобусов в Новодеревеньковском районе

27 Сент. 09:27 2018-09-27T09:27:39+03:00

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Сотрудники орловской Госавтоинспекции провели дополнительные осмотры технического состояния школьных автобусов в Новодеревеньковском районе. Проверки такого транспорта проводятся вместе с сотрудниками прокуратуры.

- Главная цель таких мероприятий - создание условий для обеспечения безопасных перевозок детей. Внимание сотрудники ОГИБДД обращают на наличие в автобусах ремней безопасности, оснащенность тахографами, проблесковыми маяками, износ протектора шин, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Проверке подверглись и водители самих автобусов. Их пробили по базе данных ФИС ГИБДД-М. Оказалось, каждый из них имеет разрешающие отметки водительской категории «Д» и необходимый стаж работы. Кроме того, еще раз с водителями были проведены профилактические беседы, чтобы напомнить о том, какую ответственность они несут за жизнь и здоровье детей.