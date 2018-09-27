Космонавт Александр Мисуркин проведет открытый урок физкультуры для орловских школьников

27 Сент. 09:10 2018-09-27T09:11:14+03:00

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28 сентября для учащихся орловского лицея № 1 пройдет спортивный праздник с участием космонавта-испытателя Александра Мисуркина. В ходе мероприятия организаторы запланировали открытый урок физкультуры с элементами бадминтона, семейный турнир в парном разряде, игры и мастер-классы.

Также особой гостьей спортивного праздника станет Тамара Мигалина, тренер по бадминтону.

Начало мероприятия в полдень.