Космонавт Александр Мисуркин проведет открытый урок физкультуры для орловских школьников
Спортивный праздник пройдет 28 сентября в лицее № 1
Космонавт Александр Мисуркин проведет открытый урок физкультуры для орловских школьников
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28 сентября для учащихся орловского лицея № 1 пройдет спортивный праздник с участием космонавта-испытателя Александра Мисуркина. В ходе мероприятия организаторы запланировали открытый урок физкультуры с элементами бадминтона, семейный турнир в парном разряде, игры и мастер-классы.
Также особой гостьей спортивного праздника станет Тамара Мигалина, тренер по бадминтону.
Начало мероприятия в полдень.