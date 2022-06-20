Лучшие МФЦ страны поделятся успешными практиками на Всероссийской конференции в Липецкой области

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Всероссийская конференция «Стратегия трансформации государственных услуг в формат «24/7», МФЦ: практика и новые подходы» пройдет 23 и 24 июня в Липецке. В форуме примут участие статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Скляр, а также представители Минцифры, Минкульта, Минстроя, МВД, Минтруда, Росреестра. В целом конференция соберет более 300 участников.

Форум будет посвящен вопросам трансформации государственных услуг в формате 24/7, проактивного оказания государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов их предоставления, клиентоцентричного подхода. Свои практики представят лучшие МФЦ страны по итогам 2021 года, в том числе МФЦ Липецкой области. «Мы стремимся не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повышать их эффективность для заявителей, а закладывать новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках конференции Игорь Артамонов и Алексей Херсонцев откроют обновленный сектор пользовательского сопровождения «МФЦ экспресс» в Липецком центральном отделе ОБУ «УМФЦ Липецкой области», расположенном на площади Победы, 6а. Также они посетят Центр управления регионом и обновленный бизнес-офис ПАО «СБЕРБАНК» в районном центре Доброе, где реализуется проект «Цифровая деревня». Подробная программа форума размещена на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.