ТФОМС Орловской области отвечает на вопросы

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Куда в Орле обращаться пациентам с болезнью Паркинсона? Говорят, что в нашей области нет врачей с такой специализацией.

Пациенты с таким заболеванием нуждаются в диспансерном наблюдении, оно осуществляется врачом-неврологом поликлиники, к которой прикреплен пациент.

В рамках диагностики, оценки эффективности лечения или его коррекции проводятся консультации врачами-терапевтами, эндокринологами, офтальмологами, психиатрами и другими специалистами по показаниям.

При невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и наличии медицинских показаний врач-терапевт или невролог поликлиники дает направление в консультативную поликлинику ОКБ к врачу-неврологу, который принимает решение о госпитализации пациента.

Вопрос №2

Можно ли получить полис ОМС в страховой медицинской организации, которая не представлена в Орле?

Согласно ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», гражданин может выбрать страховую медицинскую организацию и получить полис ОМС единого образца в любом регионе страны.

По полису гражданину окажут медицинскую помощь на всей территории РФ в рамках базовой программы ОМС. Но наряду с базовой действует ещё и территориальная программа ОМС, помощь в рамках которой гражданин сможет получить только на территории того региона, в котором он застрахован. В первую очередь это касается прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

Вопрос №3

В этом году пора проходить диспансеризацию, но из поликлиники и из страховой компании не поступало напоминаний, так и должно быть?

Страховые компании информируют застрахованных лиц по спискам, составленным медицинскими организациями в пределах плана Департамента здравоохранения Орловской области. Информирование проводится в течение года, поэтому многие граждане могут получить напоминание во втором полугодии. И не все граждане, прикрепленные к поликлиникам, попадают в эти списки. Так же как и не все граждане, включенные в списки, находят время пройти диспансеризацию.

Поэтому если появилось время и желание заняться своим здоровьем, можно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления и пройти диспансеризацию.

Вопрос№4

В чём разница между диспансеризацией и профосмотром?

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. А диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий профосмотр и дополнительные методы обследований, проводимые для оценки состояния здоровья. После 40 лет – это всегда диспансеризация. В возрасте от 18 до 39 лет включительно диспансеризация проводится 1 раз в три года, в другие годы предполагается профосмотр.

Вопрос №5

Говорят, что страховой представитель закрепляется за каждым владельцем полиса ОМС. То есть это конкретный человек, с которым нужно держать связь?

В системе ОМС Орловской области сейчас застраховано более 727 тысяч человек. Численность страховых представителей составляет 59 человек, из них: 1-го уровня – 35 , 2-го уровня – 13, 3-го уровня – 11 человек.

Страховой представитель 1-го уровня – это специалист «горячей линии», который отвечает на вопросы справочного характера. Если требуется детальное рассмотрение, то вопрос передаётся специалистам 2-го или 3-го уровня.

Страховые представители 2-го уровня информируют застрахованных лиц о необходимости прохождения профмероприятий и рассказывают - где и какие услуги можно получить по полису ОМС.

3 уровень – это врачи-эксперты, работающие с письменными обращениями граждан, они организуют экспертизу качества оказанной медицинской помощи и обеспечивают информационное сопровождение при организации оказания медицинской помощи.

Если появились вопросы, нужно просто позвонить на горячую линию страховой компании, вам ответит тот страховой представитель, в чьей компетенции будет вопрос.