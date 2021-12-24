Праздник для тех, кто в нем особенно нуждается

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Организаторами праздничного мероприятия выступили сотрудники и руководители ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при участии БУОО «Центр молодежи «Полет».

«Новый год – самый любимый праздник для большинства взрослых и детей. И очень важно, чтобы этот праздник был и у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Именно поэтому сотрудники КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» и «Социально-Культурного фонда развития и инновации» организовали для воспитанников «Социально-реабилитационного центра г. Орла» новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также подарили подарки,» - говорит Сергей Кутенев, председатель попечительского совета «Социально-Культурного фонда развития и инновации», генеральный директор ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

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Для 28 воспитанников «Социально-реабилитационного центра г. Орла» было организовано костюмированное представление у праздничной елки. Дети отгадывали загадки, читали новогодние стихи, и конечно же, водили хоровод.

Все участники праздничного мероприятия получили новогодние подарки, а также спортивный инвентарь для активного отдыха.

НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» выражает благодарность сотрудникам БУОО «Центр молодежи «Полет» за Новогоднее поздравление воспитанников Центра от Деда Мороза и Снегурочки.