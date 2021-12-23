Орловские аграрии провели один день на Ростсельмаш

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Целью визита стало посещение одного из лидирующих сельскохозяйственных предприятий в мире - Ростсельмаш

Экскурсия на производственную площадку предприятия, которое начало свою работу в далеком 1929 году, состоялась в рамках программы «Один день на Ростсельмаш». Это ежегодное мероприятие. Оно проходит вот уже 11 лет и является уникальной возможностью для аграриев посетить сборочные цеха и увидеть, как создаются современные и мощные агромашины.

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Высокие технологии и музей под открытым небом

Во время визита на предприятие гости побывали в различных цехах, убедились в том, что сборка техники проходит строгий контроль качества на каждом этапе. Также аграриям презентовали новые кормоуборочные комбайны серий RSM F 1000 и RSM F 2000. Серия RSM F 1000 разрабатывалась для небольших хозяйств. Это агромашины с механическими приводами, предельно простые и доступные. Комбайны RSM F 2000 нацелены на нужды крупных предприятий. Они максимально производительные и автоматизированные.

Сегодня продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники. Это зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, посевная, кормозаготовительная, почвообрабатывающая техника.

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Также сельхозпроизводители побывали в музее под открытым небом. Прямо на территории предприятия представлены экземпляры агромашин, которые выпускались в разные периоды становления компании. Специалисты Ростсельмаш рассказали гостям об истории производства сельскохозяйственных машин, первой из которых стал комбайн «Сталинец», созданный в начале 30-х годов прошлого столетия. От истории специалисты перешли к современности и ознакомили гостей со сборочными цехами, в которых проходит весь производственный процесс и каждый этап предусматривает строгий контроль качества.

Первый помощник - надежная техника

Техника Ростсельмаш многим аграриям из Орловской области уже хорошо знакома. По их словам, машины производителя являются конкурентоспособными, качественными, доступными и зарекомендовали себя на пять с плюсом.

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Свое мнение об используемой продукции высказал Алексей Тиняков, глава КХ «Новое время» Свердловского района:

- Наше хозяйство было организовано в 1994 году. Начинали работать с 50 гектаров. Сейчас уже имеем 1200 гектаров земли. С каждым годом стараемся повышать объем и качество урожая. Выращиваем масличные культуры, сою, рапс, ячмень. Тем, что дает нам земля, гордимся. Урожайность по рапсу в этом году вышла неплохая - 31 центнер. Пшеницу яровую и озимые собрали в объеме 61 центнер. Конечно, мне в хозяйстве необходима надежная техника. Свой выбор остановил на технике Ростсельмаш. В прошлом году приобрели комбайн TORUM 785. Имеются также два трактора: RSM 2375, RSM 305. Сейчас заключили договор на покупку трактора RSM 3575. Скоро его начнут собирать. В марте будет готов и начнет работу на полях. Покупаем его в связи с тем, что нам нужна техника мощная, широкозахватная, чтобы работать быстро, качественно и собирать урожай в срок, - рассказал Алексей Тиняков.

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Представитель КХ «Крапивинское 2» Новодеревеньковского района Иван Отрощенко рассказал, что в их хозяйстве ежегодно засеивают три тысячи гектаров земли. И здесь также первые помощники - машины от Ростсельмаш.

- Техника для такого хозяйства нужна надежная. Приобретаем ее исходя из нескольких критериев: доступность, надежность и достойное качество. Свой выбор уже давно остановили на машинах Ростсельмаш, полностью соответствующих этим требованиям. К примеру, в этом году приобрели несколько новых роторных комбайнов TORUM 785. Очень довольны. Специалисты Ростсельмаш постарались и сделали хорошую машину. Кроме комбайнов на наших полях работают еще два трактора RSM 2375. На производство приехал с образовательной целью, хотелось посмотреть, как проходит процесс сборки, - прокомментировал Иван Отрощенко.

Мероприятие, проводимое Ростсельмаш, дает возможность аграриям ознакомиться с предприятием, узнать, в каких условиях производится сельскохозяйственная техника, оценить новейшие ее образцы, задать специалистам интересующие вопросы и определиться с выбором сельскохозяйственной техники.

Представители орловской делегации побывали в музее под открытым небом, в различных цехах предприятия. Увидели агромашины, которые выпускались в разные периоды: от первого «Сталинца» и до современных моделей сельскохозяйственной техники. Аграрии еще раз убедились, что сборка техники проходит строгий контроль качества.

Оксана Кругорлова. Фото автора.