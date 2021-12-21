57 законодательных инициатив предварительно внесено в план рассмотрения Воронежской облдумы в 2022 году

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Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, этот список будет расширяться и дополняться. Например, в этом году Воронежская областная Дума уже рассмотрела более 150 нормативных правовых актов, хотя предварительно в плане на 2021 год содержалось 50 пунктов.

Депутаты утвердили план законодательной деятельности Воронежской областной Думы на 2022 год на 16-ом заседании регионального парламента.

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–В соответствующем документе – 57 проектов региональных законов и постановлений. Они касаются социальной поддержки и охраны здоровья жителей региона, улучшения инвестиционного климата, дорожной деятельности, совершенствования избирательного законодательства и многих других вопросов, – рассказал Владимир Нетёсов.

Почти в половине случаев субъектами законодательной инициативы выступают депутаты регионального парламента. Законопроекты на рассмотрение Воронежской областной Думы также традиционно будут вносить губернатор и Избирательная Комиссия региона.

Так, председатель думского Комитета по образованию, науке и молодежной политике Дмитрий Ендовицкий и зампредседателя Комитета Кристина Кулешова инициируют поправки в законодательство в сфере регионального образования, а также предлагают усовершенствовать положения, касающиеся формирования Молодежного парламента Воронежской области.

Председатель думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин является автором законопроекта, направленного на улучшение процессов в сфере организации транспортного обслуживания граждан автотранспортом общего пользования. Он же представит поправки в региональный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров инициирует изменения в закон региона о здравоохранении.

Документ, которым предполагаются изменения в областной закон «О Торгово-промышленной палате», представит коллегам член Комитета по предпринимательству и туризму Юрий Гончаров.

Несколько проектов нормативных правовых актов разработала председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Все они касаются совершенствования законодательства в социальной сфере.

Разработчиком корректировок в документ, касающийся мер по защите прав граждан – участников долевого строительства, выступит парламентарий Дмитрий Лукинов.

Также депутаты рассмотрят в 2022 году предложение председателя Комитета облдумы по предпринимательству и туризму Александра Овсянникова о корректировке положений регионального закона «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей», касающихся назначения на должность бизнес-омбудсмена.

Еще несколько проектов законов в сфере земельных отношений разработаны председателем Комитета по имущественным и земельным отношениям Михаилом Гусевым.

Автором законопроекта, касающегося совершенствования системы ЖКХ в регионе, выступил председатель думского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев.

С рядом инициатив, направленных, в том числе, на совершенствование бюджетного процесса в регионе, выступит зампредседателя Воронежской облдумы, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков.

Еще один вице-спикер регионального парламента, Сергей Рудаков, собирается вынести на обсуждение депутатского корпуса поправки в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», а также законы «О культуре» и «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия».

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов стал инициатором целого ряда законопроектов, в том числе касающихся и корректировки контрольных полномочий законодательного собрания, соцподдержки граждан, лесных отношений и сферы недропользования, а также развития сельского хозяйства.

– Парламентарии также рассмотрят законы «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2021 год», будут вносить корректировки в бюджет 2022 года, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.