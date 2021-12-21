В Воронежской области в бюджете-2022 заложены средства на 58 видов различных социальных выплат

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Главный финансовый документ области на ближайшие три года утвержден региональным парламентом во втором, окончательном чтении.

– Социальное обеспечение входит в перечень защищенных статей расходов бюджета Воронежской области, поэтому деньги на реализацию мероприятий в их рамках запланированы в главном финансовом документе региона в полном объеме, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Средства федерального и областного бюджетов заложены на 58 видов различных социальных выплат – от предоставления денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан до различных форм поддержки малообеспеченных многодетных семей.

Всего на такие выплаты в 2022 году будет направлено почти 16,8 млрд рублей или почти 77% расходов департамента соцзащиты.

В частности на реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» планируется более 9 млрд рублей.

Объем различных соцвыплат в рамках этой подпрограммы составит более 8,7 млрд рублей.

В частности, здесь учтены бюджетные ассигнования на покупку жилья для детей-сирот в объеме 895 млн рублей (760 млн из них – это расходы казны региона). Это на 200 млн больше, чем в прошлом году. С 2018 по 2021 год на приобретение квартир для детей-сирот направлено почти 2,4 млрд рублей, причем подавляющая часть этого финансирования осуществляется из бюджета области.

На реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в 2022 году заложено почти 3,7 млрд рублей. Средства предусмотрены, в том числе, на обеспечение выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (около 1,8 млрд рублей), на предоставление регионального маткапитала (более 313 млн рублей), на предоставление единовременных денежных выплат в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка (420 млн рублей), на предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (свыше 1,1 млрд).

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– Кроме того, на установленную в прошлом году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина дополнительную меру соцподдержки в виде ежемесячной выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, в Воронежской области в 2022 году запланировано более 4 млрд рублей, – рассказал Владимир Нетёсов.

Что касается подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и предоставления мер социальной поддержки населению», то расходы на нее предусмотрены в сумме свыше 5,5 млрд рублей, что почти на 590 млн больше, чем закладывалось на 2021 год. В рамках этой подпрограммы только средства на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» составят почти 570 млн рублей.