Для тех, кто перенес COVID-19: как избежать опасных последствий болезни

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Кому положена реабилитация

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Орловской области от 08.02.2021 № 71 реабилитация в стационарных условиях осуществляется в санатории «Дубрава».

Направляются на нее пациенты, перенесшие COVID, чье состояние здоровья оценено лечащим врачом по шкале реабилитационной маршрутизации в 3 - 4 балла. То есть после лечения зафиксировано умеренное или выраженное нарушение функций, структур и процессов жизнедеятельности. Если нарушения незначительные (ниже 3 баллов по ШРМ), то пациенту назначается восстановительное лечение в поликлинике по месту прикрепления - это физиопроцедуры и лечебная физкультура.

Оценку состояния здоровья с последующим направлением пациента на реабилитацию проводит лечащий врач стационара или, если пациент лечится дома, врач поликлиники. Все необходимые документы также предоставляет медицинское учреждение.

Зачем проводится углубленная диспансеризация

Углубленная диспансеризация - это профилактическое мероприятие, которое могут пройти все переболевшие COVID граждане старше 18 лет.

Спустя 60 календарных дней после завершения лечения коронавирусной инфекции пациент может обратиться в поликлинику по месту жительства (прикрепления) и пройти обследование. Его результаты позволят судить о последствиях заболевания и о наличии осложнений и вовремя принять меры.

Углубленная диспансеризация может быть проведена при подтверждении факта болезни медицинской организацией, а также, согласно действующей Программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID.

Все мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении полиса ОМС.

Список исследований при углубленной диспансеризации

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа.

1-й этап:

Если по результатам первого этапа выявлены показания для проведения дополнительных обследований и уточнения диагноза, пациент направляется на второй этап углубленной диспансеризации, который включает:

Сначала реабилитация, потом диспансеризация

Пациенты, направленные на реабилитацию, могут пройти углубленную диспансеризацию после завершения реабилитации.

Остальным пациентам, перенесшим COVID, проводится только углубленная диспансеризация, но не ранее 60 календарных дней после выздоровления.

Могут ли отказать в углубленной диспансеризации, если самочувствие хорошее?

Отказ недопустим. Если пациенту в Орловской области откажут в проведении углубленной диспансеризации, в том числе по причине ограничений, связанных с COVID, то для своевременного разрешения сложившейся ситуации следует позвонить на горячую линию ТФОМС Орловской области 8-800-200-77-45.

Прием ведут квалифицированные специалисты, которые предупредят о возможных противопоказаниях

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