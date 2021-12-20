Салют на Новый год 2022 в Орле: когда начнется и где посмотреть

Где посмотреть в Орле салют на Новый год? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В новогоднюю ночь 2022 в Орле дадут салют. С временем запуска и точками уже определились, мы рассказываем когда начнется салют на Новый год в Орле и где его можно посмотреть.

В областном центре будет две площади, с которых в небо взовьется праздничный фейерверк в честь наступившего Нового года. Главной из них станет самый центр города: залпы дадут в небо от здания регионального правительства на площади Ленина. Удобнее всего будет посмотреть салют здесь же, на главной площади областного центра. Кстати, в этом году орловцев ждет новинка: это будет парковый фейерверк.

- В этом году изменится расстановка и формат пиротехнического представления. Это будет парковый фейерверк, высота запуска которого – не более 50 метров. В центре города запланирована одновременная панорамная стрельба из трех точек, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

Еще одной точкой для запуска салюта станет Северный район. Салют дадут с площади у КДЦ "Металлург". Так как высота фейерверка не велика, смотреть его лучше всего будет также с самой площади, ну а если вы живете в Северном районе или празднуете здесь Новый год, то полюбоваться залпами можно и из окон ближайших домов.

Что касается времени запуска салюта, то в этом году оно изменится. Если ранее всегда фейерверк давали в 2.00, то в новогоднюю ночь-2022 залпы дадут раньше: в 1.00. Ранее орловцы могли проголосовать за время запуска фейерверка в соцсетях и большинством голосов выбрали именно час ночи.

КОГДА? ГДЕ?

1 января, 1.00

площади Ленина, площадка у КДЦ "Металлург"