Орелэнерго: в деле о постройке гипермаркета «Линия» в охранной зоне ЛЭП поставлена точка

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В ноябре 2021 года Арбитражный суд Орловской области утвердил мировое соглашение, главным условием которого стало восстановление нарушенных границ охранной зоны ЛЭП. Стороны договорились о компромиссном решении: специалисты Орелэнерго проведут проектно-изыскательские работы, по результатам которых рассмотрят варианты переустройства участка воздушной ЛЭП в подземную кабельную линию.

В случае, если такое решение окажется невозможным по техническим причинам, например, из-за пролегающих коммуникаций, гипермаркет ждет реконструкция – часть здания должна покинуть границы охранной зоны в течение 11 месяцев. случае невыполнения этого условия, в рамках исполнительного производства здание будет снесено полностью. Все работы будут проводиться за счет владельца постройки – «Корпорации «Гринн». Напомним, строительные работы в охранной зоне ЛЭП 110 кВ Узловая-Западная-Советская в нарушение Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства начались еще в декабре 2014 года.

В дальнейшем «Корпорация Гринн» обратилась в Орелэнерго, чтобы согласовать строительство, но получила мотивированный отказ – подобные работы строго запрещены в границах линий электропередачи высокого напряжения. Стоит отметить, что продолжению стройки это обстоятельство не помешало: несмотря на протесты энергокомпании, уже в 2015 году гипермаркет был достроен в опасной близости от проводов – 6,5 метров вместо положенных 20 метров. В том же году бизнесмены смогли не только беспрепятственно оформить право собственности на постройку и земельный участок, но и получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Исчерпав досудебные способы урегулирования спора, Орелэнерго обратилось в суд и получило отказ в трех инстанциях. Тяжбы длились более 5 лет, дело сдвинулось с мертвой точки после определения Верховного суда РФ, который подтвердил законные требования сетевой организации и отправил дело на новое рассмотрение, в ходе которого энергетикам удалось восстановить справедливость и прийти к мировому соглашению оппонентом. «Обеспечение безопасности вблизи энергоустановок – одна из приоритетных задач компании.

Объекты электроэнергетики должны быть источником тепла и света, но не угрозой безопасности, жизни и здоровья горожан, – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алёшин.