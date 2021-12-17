На мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» в Воронежской области в 2022 году направят свыше 4,3 млрд рублей

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Региональным парламентом во втором, окончательном чтении принят закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 141,2 млрд рублей, расходов — свыше 144,5 млрд рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете.

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- По ряду социальных направлений финансирование, несмотря на определенные сложности, вырастет, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. — В условиях пандемии, в частности, особое внимание будет уделяться здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в следующем году оцениваются в сумме почти 49 млрд рублей, и это без учета областной адресной инвестпрограммы, программы капремонта и средств на борьбу с коронавирусом. Только расходы областного бюджета вырастут к уровню текущего года более чем на 900 млн рублей и составят около 20,5 млрд рублей.

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» продолжится реализация нацпроекта «Здравоохранение». Расходы на него 2022 году составят более 4,3 млрд рублей.

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На финансовое обеспечение подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в 2022 году направят почти 2,9 млрд рублей, что выше уровня 2021 года почти на 111,5 млн рублей. Рост обусловлен увеличением средств на реализацию ряда региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет, в частности о региональном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в 2022 году на него выделят 266,9 млн рублей) и региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» (здесь на следующий год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме почти 362 млн рублей).

Кроме того, более чем на 25,5 млн рублей в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, вырастут расходы на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей. В целом по этому направлению запланировано финансирование в объеме около полумиллиарда рублей. На совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в региональный бюджет-2022 заложили свыше 1 млрд 587 млн рублей. По сравнению с годом нынешним в 2022 году ассигнования увеличены на 37 млн рублей.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» предусмотрено строительство объектов здравоохранения на сумму более 4,4 млрд рублей.

- Это, в том числе, 1,4 млрд рублей на финальный этап строительства хирургического корпуса для областного онкодиспансера. Кроме того, в рамках подпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах направят еще почти 697 млн. рублей, — раскрыл ряд параметров финансирования одной из важнейших сфер жизни региона председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.