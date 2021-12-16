Из одиннадцати ОЭЗ в России, которым не более трех лет 3 лет, площадка Орловской области вошла в ТОП-5 наиболее динамично развивающихся

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Динамичную работу Корпорации развития Орловской области, управляющей компании Особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Орел», на вчерашнем мероприятии отметили и резиденты ОЭЗ и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В частности, своей историей поделился генеральный директор компании «Три точки Мануфактуринг», резидента ОЭЗ, Кирилл Савич: «Шесть лет назад наша компания начала с разработку и производство различных устройств, связанных с телематикой. За это время мы смогли стать надежным поставщиком телематического оборудования для крупных автопроизводителей, реализовать сервисы на их базе. Исторически расположили свое производство в Орловской области. Теперь планируем увеличить масштабы нашего производства, построив завод на территории ОЭЗ «Орел». Хотели бы выразить благодарность Корпорации развития Орловской области за активное сотрудничество и профессионализм. Четыре месяца назад мы были просто на стадии идеи. Но за этото короткий срок нам вместе удалось сделать многое и на сегодняшний день мы уже готовы приступить к строительству завода».

Напомним, что компании «Три точки Мануфактуринг» стала резидентом в этом месяце, 3 декабря. Проект в ОЭЗ предполагает строительство завода по производству телематического оборудования мощностью в 400 тысяч единиц. Общий объем инвестиций превысит 145 миллионов рублей.

Выступление Кирилла Савича прокомментировал губернатор Андрей Клычков: «За четыре месяца они прошли путь от идеи до практически выхода на строительную площадку. Это говорит о том, что сейчас и Корпорация развития, и органы власти работают достаточно активно. Мы, безусловно, очень заинтересованы, чтобы бизнес свои идеи реализовывал как можно быстрее. Будем создавать для этого все условия».

Председатель совета директоров АО «Корпорация развития Орловской области», заместитель губернатора Антон Старосельский резюмировал: «Для нас очень ценны положительные отзывы инвесторов, но мы воспримем это, как аванс, который постараемся максимально эффективно отработать. Глава региона в своём Послании дал, чёткие поручения по реализации инвестиционной политики всем задействованным структурам. В частности, органам муниципальной и региональной власти, Корпорации развития поручено обеспечить максимально комфортное продвижение для каждого инвестора. У нас есть понятные задачи на будущий год и я надеюсь, что мы значительно увеличим объём инвестиций в Орловскую область».