«Ростелеком» предоставил телеком-инфраструктуру для организации онлайн-трансляции инвестиционного послания губернатора Орловской области

Компания предоставила высокоскоростной канал передачи данных для организации онлайн-трансляции события на сайте телеканала «Первый областной». Кроме того, цифровой провайдер развернул на территории комплекса Wi-Fi для гостей и отдельную локальную сеть для руководства региона. Для этого специалисты компании установили две точки доступа: в конференц-зале и фойе.

Очное участие в мероприятии приняли порядка 150 человек: представители органов власти, регионального бизнеса, инвестпартнеров области. Онлайн-трансляция собрала еще около 500 зрителей.

Сергей Антонцев, член Правительства Орловской области - руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области:

«Инвестиционное послание – один из важнейших документов, определяющих развитие Орловской области. В нем отражены социально-экономическое состояние и инвестиционная политика региона, стадии реализации национальных проектов, итоги уходящего года и приоритетные задачи на будущее. В условиях действующих ограничительных мер мы были вынуждены сократить количество приглашенных. Но при этом для нас было важно донести информацию и до бизнес-сообщества, и до населения. Именно для этого организовали онлайн-трансляцию».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наличие современных решений и высокий уровень компетенций сотрудников позволяют нашей компании обеспечивать телеком-инфраструктурой мероприятия любого масштаба. Для онлайн-трансляции инвестиционного послания мы предоставили интернет-канал на скорости 100 Мбит/с, оперативно развернули две Wi-Fi сети и оказали необходимое техническое сопровождение».

При подключении фиксированного интернета от «Ростелекома» у корпоративных клиентов есть возможность подобрать тарифный план, который будет максимально соответствовать их потребностям. Так, например, провайдер поможет выбрать оптимальную скорость передачи данных в зависимости от количества рабочих мест, времени просмотра видеоконтента, перспектив подключения дополнительных сервисов.

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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[1] Туристический многофункциональный комплекс