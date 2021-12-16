Сергей Куликов, Кирилл Комаров и Игорь Маковский ввели в работу системы накопления электроэнергии

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16 декабря на площадке Главного аналитического центра «Россети Центр» Председатель Правления ООО «Управляющая компания «Роснано» Сергей Куликов, Первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу «Росатом» Кирилл Комаров и Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский в торжественной обстановке произвели дистанционный ввод в работу 31 системы накопления электроэнергии. Большинство из них будет использоваться для энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов в 19 регионах присутствия ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

15 запущенных накопителей являются разработкой «Роснано», и 16 –«Росатома». Инновационная система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью от 40 до 82 кВт*ч оснащена полупроводниковым преобразователем мощностью от 10 до 60 кВт. Современное оборудование телемеханики и связи обеспечивает передачу в Центр управления сетями данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах. Для оперативного управления реализовано дистанционное управление включением и отключением устройства.

Одна из модификаций системы предназначена для обеспечения надежности электроснабжения. В случае отключения основной сети накопитель включается и подает электроэнергию на такие ответственные объекты, как медицинские учреждения, детские сады и котельные, а при восстановлении нормальной схемы производится зарядка батареи.

Другая модификация включается в сеть с целью поддержания качества электроэнергии. Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии. В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство накапливает энергию, а затем в вечернее время пиковых нагрузок отдает ее в сеть. Таким образом, система ликвидирует тот дефицит мощности, при котором радикальные решения по реконструкции и разукрупнению сети в принципе не целесообразны.

Всего на территории присутствия Общества на сегодняшний день работает 35 таких высокотехнологичных устройств общей мощностью 1,29 МВт и емкостью 1 732 кВт*ч.

«Основной задачей внедрения систем накопления энергии сегодня является повышение надежности и качества энергоснабжения. Эта технология доказала свою эффективность при опытно-промышленной эксплуатации, и мы планируем расширять области ее применения в электросетевом комплексе. Для этого будут продолжены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем, чтобы в том числе в перспективе обеспечить автономное электроснабжение удаленных потребителей на отдельных участках линий», – отметил Игорь Маковский.

«Системы накопления энергии – сквозная технология в портфеле бизнесов Росатома. Она имеет большой потенциал применения не только в распределительных сетях, но и в других секторах, способствуя развитию экологичной низкоуглеродной экономики и, тем самым, повышая качество жизни людей. Это и интеграция в энергосистему возобновляемых источников энергии, и развитие российского электротранспорта», - прокомментировал Кирилл Комаров.

«Реализованные портфельными компаниями Группы «РОСНАНО» проекты повысят эффективность работы сетевого комплекса. Партнерство позволило нам сформировать фундамент, необходимый для дальнейшего развития технологии. Уже сейчас мы можем говорить о расширении списка «пилотов» в других регионах. У нас большие планы на 2022 год», – отметил Сергей Куликов.