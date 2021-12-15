В комитете по промышленности бурно обсуждали вопросы

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В ходе заседания комитета было рассмотрено шесть злободневных вопросов, в том числе: о перспективе развития и обеспеченности инженерной инфраструктурой особой экономической зоны; о контроле за качеством обслуживания и содержания жилья и придомовых территорий, а также мерах, принимаемых в отношении домов, оставшихся без управления; о реализации комплекса мер, направленных на обеспечение зимнего содержания автомобильных дорог Орловской области и улично-дорожной сети города Орла и Орловской области; вопрос освещенности улично-дорожной сети и другие.

Выступающие на комитете руководители различных Департаментов администрации города Орла и Орловской области, а также руководители предприятий рассказали о текущем состоянии дел по данным вопросам и тем мерам, которые планируется предпринять в перспективе.

Как рассказал Председатель комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев: «На комитете очень бурно обсуждались вопросы по содержанию улично-дорожной сети в зимний период, ее освещенности. Ряд тем по данным вопросам требуют более глубокого и детального изучения, что мы и планируем сделать в ближайшее время».

Так же Сергей Кутенев акцентировал внимание представителей Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, что правильное планирование и своевременная закупка реагентов и других материалов позволит не допустить их дефицита и выполнять все необходимые работы вовремя в соответствии с погодными условиями.

Для более глубокого изучения нюансов по некоторым вопросам, в частности, освещенности улично-дорожной сети г. Орла, было принято решение о проведении в этом году внеочередного заседания комитета.