«Локомотивы роста» помогут в развитии промышленности Орловщины

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13 ноября 2021 года состоялась совместная конференция Общественного совета по вопросам промышленности, ЖКХ и транспорта при Федеральном проекте «Локомотивы роста» ОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации ФС РФ и Орловского областного Совета народных депутатов.

Конференция стала завершающим этапом рабочей встречи в рамках федерального проекта «Локомотивы роста», которая включала в себя: проведение встречи с руководством Орловской области, проведение встречи с Главой администрации г. Ливны и руководителями промышленных предприятий, а также посещение промышленных предприятий г. Ливны.

В рамках конференции были обсуждены три основных вопроса: «О развитии промышленности в Орловской области»; «О реализации инфраструктурного проекта «Индустриальный парк «Новосильское шоссе» и «О потенциале промышленной территории бывшего завода «Дормаш» и дальнейшего формирования индустриального парка с развитой энергетической инфраструктурой».

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Участники конференции рассказали о мерах поддержки малому и среднему бизнесу, которые существуют на данном этапе, а также о том, какие меры планируется внедрить в ближайшем будущем.

С докладом о состоянии и проблемах, стоящих перед предприятиями промышленности в Орловской области, выступил Кутенев Сергей Николаевич - сопредседатель общественного совета при федеральном партийном проекте «Локомотивы роста» в Орловской области Партии «Единая Россия», заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

- «На современном этапе промышленность представляет собой симбиоз высокотехнологичного производства, программного обеспечения, а также импортных комплектующих и материалов и отсталых низко конкурентных технологий и инженерной инфраструктуры, сохранившейся с советских времен. Таким образом комплекс проблем промышленности включает в себя, к сожалению, как дефицит отечественных инновационных, прогрессивных и конкурентных технологий, так и нехватку квалифицированных специалистов, способных эффективно работать в условиях жесткой конкуренции» - рассказал Сергей Кутенев.

Также собравшиеся обсудили важность реализации инфраструктурных проектов «Индустриальный парк «Новосильское шоссе» и территории бывшего завода «Дормаш», наметили даты дополнительных обсуждений, а также приняли решение о создании межведомственных рабочих групп.

Сергей Кутенев акцентировал по данному вопросу необходимость разделения энергоресурсов для индустриального парка и жилых домов, чтобы их жители не зависели от промышленной территории.

В ходе прошедшей конференции были подписаны ряд Дипломатических Соглашений между представителями бизнеса, политических и общественных организаций, в том числе с НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», а также высших учебных заведений Орловской области.