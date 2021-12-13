«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером конференции Союза «Орловская торгово-промышленная палата»

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Мероприятие состоялось 10 декабря в бизнес-центре ТМК «Гринн». В ходе дискуссии члены организации обсудили векторы развития орловских предприятий, акцентировали внимание на мерах поддержки бизнеса со стороны торгово-промышленной палаты, а также наметили план работы на 2022 год. В очном формате работы приняло участие 50 членов орловской ТПП. В онлайн-режиме заседание смогли посмотреть более 100 представителей регионального бизнеса.

Светлана Ковалева, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»:

«В Орловской области продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией. Поэтому было решено организовать интернет-трансляцию в ZOOM и YouTube для тех, кто не смог присоединиться к нам очно. Это позволило привлечь к дискуссии максимальное количество предпринимателей. Благодаря техническим возможностям “Ростелекома” мы могли вести диалог и в зале, и на интернет-площадках».

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Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«У “Ростелекома” широкая линейка продуктов как для населения, так и для бизнеса. Поэтому мероприятия торгово-промышленной палаты – это еще одна платформа для продвижения цифровых сервисов компании. Предоставление технических средств позволяет потенциальным клиентам убедиться в высоком качестве наших услуг».

При подключении фиксированного интернета от «Ростелекома» у корпоративных клиентов есть возможность подобрать тарифный план, который будет максимально соответствовать их потребностям. Так, например, провайдер поможет выбрать оптимальную скорость передачи данных в зависимости от количества рабочих мест, времени просмотра видеоконтента, перспектив подключения дополнительных сервисов.

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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