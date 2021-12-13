В Орле подорожали говядина, курица, рыба, масло, яйца, хлеб и гречка

За год в Орле подорожали практически все виды социально значимых продуктов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле за месяц подорожало мясо, молочные продукты, крупы, хлеб и другие социально значимые продуктовые товары. Как изменился ценник на продукты в ноябре и как в целом он менялся на протяжении года рассказал Орелстат.

Согласно данным статистики, в ноябре подорожала говядина: с 418,46 до 420,66 рублей, курица со 170,74 до 173,62, рыба со 193,73 до 195,01 за килограмм. Выросло в цене растительное масло: если в октябре литр в среднем стоил 130,38, то в ноябре 132,91. На сливочное масло ценник тоже поднялся,при чем сразу на 27 рублей: если в позапрошлом месяце кило масло стоило чуть более 718 рублей, то в прошлом уже около 746 рублей. Примерно на рубль за месяц подорожали куриные яйца, десяток в среднем стоил в ноябре 82,75. На два рубля подорожали сахар, мука, хлеб.

Заметно выросли цены на крупы. Так, в октябре рис продавался по 73,06 рубля за килограмм, в ноябре уже по 75,67 рубля, гречка стоила 104,14 рублей и подорожала до 109,06 всего за месяц. Подорожала и вермишель: с 88,37 в октябре до 91,62 в ноябре.

Поднялась стоимость некоторых овощей. С 37,80 до 39,15 подорожал картофель, с 41,02 до 45,32 капуста. А вот яблоки и лук подешевели за месяц: ценник на яблоки с 90,7 рубля опустился до 87,14, ценник на лук упал с 26,61 в октябре до 25,80 в ноябре.

Если смотреть динамику за 11 месяцев 2021 года, то подорожали практически все виды социально значимых продуктов. Причем у некоторых стоимость выросла ощутимо.

Так, свинина в начале 2021 года стоила в среднем 259,58 рубля за один килограмм, а на ноябрь уже 302,88 рубля. Говядина продавалась по 364,36 рубля, в ноябре по 420, 66. Охлажденная курица стоила в январе месяце в среднем 140,64 рубля, в ноябре уже 173,62 рубля. В начале года свежемороженная рыба продавалась по 189,37 рубля, к концу года стоит чуть больше 195 рублей. На 50 рублей за кило подорожало сливочное масло: в начале года средний ценник был на уровне 695 рублей, к ноябрю уже более 745 рублей. И подсолнечное масло тоже стало стоить дороже - выросло в цене с со 120 до почти 133 рублей за один литр.

Подорожало молоко: с 84 до 89 рублей за один литр, вермишель с 80 рублей за кило подорожала до 91 рубля, а гречневая крупа с 82 до почти 110 рублей. На 7 рублей подорожала морковь: с 30 до 37 рублей, с 69 до 75 рублей вырос в цене рис.

Дешевле стало стоить только пшено, которое подешевело с 45 до 44 рублей, а также яблоки, которые в январе стоили 98,73 рубля, а на ноябрь 87,14 рубля.