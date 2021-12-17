Орловский прокурор Малкин о ТТП: «Возможно, осуществляется намеренное банкротство»

Владислав Малкин встретился с журналистами Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прокурор Орловской области Владислав Малкин 17 декабря встретился с журналистами ведущих региональных СМИ. Темы обсуждались самые острые: от проваленного ремонта Красного моста, до уголовных дел против высокопоставленных чиновников, от обманутых дольщиков, до обеспечения жильем детей сирот. Прозвучал вопрос и о плачевном состоянии муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Орла.

Мысль о том, что ТТП в ближайшее время грозит банкротство, не покидает новостную повестку. У Малкина спросили: не считает ли прокуратура, что единственное транспортное предприятие города намеренно ведут к разрушению? Как оказалось, еще с августа 2021 года ситуацию проверяет прокуратура.

- Мы погружены в эту проблему. Можем мы город оставить без муниципального транспорта? Уже XXI век. Внесено представление губернатору области, он проинформирован, что возможно намеренное банкротство. Кроме того, сложная и финансово-экономическая ситуация. Денежные средства выделяются, нужно смотреть за способами их расхода. С учетом того, что ситуация вызывает серьезные нарекания со стороны жителей, нами направлены материалы для проведения проверки в органы следственного комитета, - рассказал прокурор Орловской области Владислав Малкин.

Ситуация, в которой оказалось трамвайно-троллейбусное предприятие, вызывает одновременно недоумение и грусть у горожан и его работников. Подвижной состав в упадке, рабочие сидят в резерве, а троллейбусы и вовсе могут исчезнуть с улиц.

Не так давно сотрудники МУПа записали видеобращение к губернатору области.

- Бедственное положение предприятия достигло критического уровня, сейчас разгар рабочего дня, а практически вся техника стоит в гараже. Причин для этого очень много. Во-первых почти что стопроцентный износ электротранспорта и сильный износ автобусов. Троллейбусов сейчас в городе 10 единиц, трамваев также до 10 единиц, мало автобусов, - публично пожаловались на ситуацию сотрудники ТТП.

При этом на поддержку ТТП постоянно выделяются деньги: буквально пару недель назад зашла речь о сумме в 86 миллионов.

- Выделенные средства помогут муниципальному предприятию выплатить налоги по состоянию на середину ноября 2021 года, рассчитаться с долгам за электроэнергию (32 млн рублей) и погасить платежи по лизингу (28 млн рублей), - пояснили в администрации города Орла.

И это не первый транш: ранее ТТП было выделено больше 150 миллионов рублей для предотвращения банкротства. А вот расходование выделяемых средств прокуратура тоже проверяет. Причем, речь может идти о такой уголовной статье как воспрепятствование законной работе бизнеса.

- Мы видим вмешательство в деятельность ТТП, необоснованное сокращение трудового коллектива, дестабилизацию деятельности предприятия, которое находится в сложной финансовой ситуации, проведение бесконкурсных процедур фактически отчуждения карт маршрутов. Если эти доводы найдут свои подтверждения в ходе процессуальной проверки (проверка следственными органами – прим.ред.), нами будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, - заявил Малкин.

Прокурор отметил, что ситуация действительно пограничная с банкротством, но позитивные примеры оздоровления бизнеса в стране имеются. Удастся ли выплыть идущему ко дну ТТП? Пока что это вопрос остается открытым. Интересно, что о держащемся на последнем издыхании предприятии в курсе Генпрокуратура России: по ее поручению региональное ведомство держит ситуацию на контроле.

За дальнейшим развитием ситуации следит и редакция «КП-Орел».