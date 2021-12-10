Масштабное развитие сети и выгодные предложения: Tele2 подвела промежуточные итоги работы в Орле

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Последний месяц года – время подводить итоги и намечать новые цели. В Орле состоялась онлайн-конференция, во время которой руководители орловского филиала Tele2 рассказали о достижениях 2021 года, реализации масштабного технического проекта, а также ближайших планах компании.

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Встреча представителей Tele2 с журналистами прошла в онлайн-формате. В начале конференции обсуждалось, как пандемия ускорила диджитализацию населения и обострила потребность в стабильном доступе в сеть. Так, за три квартала 2021 года объем потребляемого трафика в регионе вырос на 29%.

– С помощью технологий big data мы выяснили, что больше всех среди абонентов Орловской области мобильный интернет потребляют миллениалы – молодые люди в возрасте от 19 до 36 лет. В среднем им необходимо 25 Гб в месяц. Орловцы старшего поколения − 58-77 лет – по-прежнему предпочитают общаться по телефону, однако и они довольно активно расходуют трафик – им требуется 14 Гб, − привел статистику Андрей Морозов, директор орловского филиала Tele2.

Как отметили представители компании, большую часть абонентов (35%) составляют орловцы в возрасте 21-35 лет. Интересно, что среди клиентов Tele2 в регионе чуть больше женщин – 57%, мужчин – 43% соответственно. Оператор регулярно анализирует модель поведения потребителей и оперативно реагирует на увеличение нагрузки, чтобы поддерживать высокое качество услуг.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

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Для Tele2 приоритетным направлением деятельности остается обеспечение полной бесшовности использования услуг мобильной связи во всех районах области. На сегодняшний день услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета 4G доступны 97% жителей Орловской области.

− Удаленная работа, активное перемещение абонентов по области, переход старшего поколения в цифровое пространство – все эти факторы закономерно создают дополнительную нагрузку на сеть. Учитывая рост абонентской базы и потребности наших клиентов, мы реализуем масштабный проект по техническому развитию в Орловской области, − отметил Андрей Морозов.

В 2021 году Tele2 провела работы по усилению сети и расшиению зоны покрытия LTE в регионе. Причем речь идет не только об областной столице и районных центрах, но и о небольших населенных пунктах.

− Новые объекты связи 4G/3G/2G появились в Орле, Болхове, Мценске, Малоархангельске, Дмитровске, поселках Хардиково, Змиевка, Хомутово, Куликовский, Хотынец, Глазуновка и вдоль региональных трасс. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям поселков Станция Малоархангельск, Соревнование, села Архангельское, деревень Становое, Очки, Хитрово, Васильевка и Бузулук. Общее число базовых станций LTE в области увеличилось на 8%, − рассказал Максим Пенько, технический директор орловского филиала Tele2.

Вместе с установкой новых технических объектов был проведен апгрейд уже действующих: специалисты оснастили их дополнительным оборудованием. Обеспечена бесперебойная работа сети даже при стабильно высоких нагрузках. С начала 2021 года техническая дирекция Tele2 оптимизировала сетевую инфраструктуру в Глазуновском, Кромском, Ливенском, Мценском, Орловском, Покровском, Троснянском и Хотынецком районах.

Отвечая на вопросы журналистов, руководители филиала отметили, что большая стройка продолжится, например, качество связи будет улучшено в новых жилых микрорайонах областного центра.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Стать абонентом Tele2 просто и удобно: в Орловской области доступно 940 точек продаж, где можно приобрести SIM-карту с подходящим тарифом. Также в регионе действует 20 монобрендовых салонов и один модуль, где можно не только подключиться к сети, но и получить услуги неоператорского сервиса. Возвращаясь к разговору о цифровизации, заказать SIM-карту с курьерской доставкой можно и в интернет-магазине Tele2.

Оператор регулярно радует клиентов уникальными акциями. Так, в рамках специального предложения орловцы могут получить скидку до 4 000 рублей на смартфон бренда Xiaomi. Приобрести устройство по выгодной цене можно обменяв минуты на скидку. При этом одна минута равна одному рублю.

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Кроме того, Tele2 постоянно совершенствует собственные цифровые сервисы, чтобы у пользователей было больше возможностей. За 2021 год количество пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» в Орле выросло на 14%. В приложении клиенты могут самостоятельно решать большинство вопросов и отслеживать актуальные предложения от партнеров оператора в программе лояльности «Больше». Например, сейчас орловцы могут порадовать себя и своих близких в ресторане «Додо Пицца» и при заказе на самовывоз получить скидку 30% на покупку большой пиццы, а также получить блюдо в подарок при заказе от 500 рублей в сети Burger Club.

Подготовила Ольга СУПОНЕВА