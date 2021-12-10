Новогодняя ярмарка 2021-2022 в Орле: площадки, расписание работы, дата открытия

В новогодние праздники в Орле будет работать ярмарка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Буквально через считанные дни в Орле откроется уже ставшая традиционной новогодняя и рождественская ярмарка 2021-2022 "Сказки на девяти дубах". Рассказываем, когда и где откроется новогодняя ярмарка в Орле, какой график работы и что можно будет купить.

Накануне 2022 года ярмарочная торговля развернется на трех локациях. Две из них уже привычные орловцам и гостям областного центра, и одна новая. Монтаж новогодних домиков-избушек уже начался.

Центральным местом для праздничной торговли станет площадь Ленина. Здесь расположится 7 избушек, в которых можно будет подкрепиться кондитерскими изделиями и выпить чаю, полакомиться шашлыком и пловом, блинчиками, бурито, пиццей и пирогами, хот-догами и другой горячей едой навынос.

Еще 8 домиков расположатся на улице Ленина: здесь будет вестись торговля сувенирной продукцией. Мастера и народные умельцы представят товары ручной работы. Расположатся домики, как и ранее, близ гостиницы "Салют".

Новой площадкой для праздничной торговли станет новый парк Победы. Здесь накануне 2022 года будет работать 4 торговых палатки-избушки. Кстати, в парке Победы появится и елка.

Ярмарка откроется 18 ноября и будет работать все праздники вплоть до 15 января 2022 года. График работы с 16.00 до 20.00 в будние дни, с 12.00 до 21.00 в выходные и праздничные дни, с 12.00 до 5.00 в ночь с 31 декабря на 1 января, а также 1,6,7 января 2022.

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