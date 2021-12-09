Родителям потребуется QR-код: как в Орловской области будут проходить детские новогодние мероприятия

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Оперативный штаб Орловской области по борьбе с covid-19 определился с форматом проведения детский новогодних мероприятий в канун 2022 года. На заседании 9 декабря был принят ряд решений. Рассказываем, нужны ли родителям QR-коды, какое количество детей пустят в залы, будут ли измерять температуру и о других ограничениях.

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Пожалуй, самое главное - то, что утренники для маленьких орловцев все же разрешены. Однако в залы пустят только половину людей от общего количества, которые помещения способны вместить. У сопровождающих, родителей, бабушек и так далее, должны быть QR-коды либо сертификат о вакцинации.

В случае, если зал может вместить одновременно 200 человек, разрешено проводить только спектакль, чтобы зрители сидели в зале на местах. В таком случае интермедия, анимация и прочий интерактив запрещен, чтобы минимизировать риски передачи заболевания. Кроме того, места для рассадки рекомендуется организовать на расстоянии полтора метра одно от другого. Исключение составляет одна семья или дети из одного и того же учреждения.

Обязательно наличие обеззараживателей воздуха, антисептиков, термометрии на входе в зал. Тех, у кого температура выше 37,1 на мероприятие не пустят. Также требуется обеспечить соблюдение масочного режима и контроль за ношением масок.

УТРЕННИКИ

При проведении утренников и огоньков в школах и садах тоже будет действовать ряд правил, сообщает пресс-службе регионального правительства.

Утренники будут проходить только по классам или группам. Организаторы обязаны обеспечить дезинфекцию, измерять температуру, обеспечить соблюдение родителями масочного режима. Кстати, пустят на мероприятие только одного из родителей и только при условии, что он защищен от ковида: имеет QR-код, сертификат медотвод, либо отрицательный тест, сделанный не далее как 48 часов назад.

Помещения будут проветриваться, а также продолжит действовать социальное дистанцирование.

О том, куда сходить с детьми на новогодние праздники в Орловской области, читайте здесь.