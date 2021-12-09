Орел начал преображаться к новогодним праздникам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле к Новому году установят семь елок и откроют ярмарку, а в домиках-теремках будут вкусно кормить и продавать сувениры. О том, как преобразится город к праздникам, рассказал главный архитектор Орла Владимир Плотников.

Эти и другие радости Нового года ждут орловцев и приезжих на улицах родного города. Трудно себя представить декабрьские будни и выходные без украшенных и подсвеченных елок, вывешенных на каждом углу гирлянд, медленно падающего снега и улыбок от горожан с прекрасным настроением. А представлять и не надо: главный архитектор Орла Владимир Плотников заявил, город уже начали преображать, а главное дерево будет украшено гирляндами в ближайшее время.

– Сейчас активно ведется монтаж задуманных инсталляций. Процесс абсолютно творческий, в чем-то экспериментальный. Например, в этом году арт-объекты на площади Ленина расположатся иначе, – рассказал Владимир Плотников.

В какой бы части города не находился орловец, он сможет полюбоваться на свою лесную красавицу, потому что в уходящем году в Северном, Заводском, Советском и Железнодорожном районах установят новогодние деревья. Уже известно, что в Северном районе украсят площадь Содружества, а множество арт-объектов преобразит весь город.

Но это и еще не все. По сравнению с прошлым годом, появятся новые места, куда привезут вечнозеленую. Радовать глаз орловцев днем и ночью будут новых три дерева в трех новых местах: на площади Жукова, в парке Победы и у подножия Александровского моста. Всего в Орле установят семь елей.

Главное дерево Орла увидит тысячи человек, поэтому оно, его игрушки и гирлянды будут выглядеть необычно.

– По-другому будут развешаны и гирлянды на нашей главной ели, – рассказал главный городской архитектор. - Из абсолютных новинок — планируется установка новогодних фотобудок, которые обязаны привлечь внимание горожан, – поделился Владимир Плотников.

Какой праздник обходится без устоявшихся традиций? Точно не Новый Год. Поэтому в Орле откроется праздничная ярмарка.

На площади Ленина уже вовсю ведутся работы: прямо сейчас возводится семь украшенных домиков-теремков. В них можно подкрепиться и выбрать праздничную и сувенирную продукцию.

Помимо площади Ленина, на одноименной улице горожане найдут россыпь сувениров и украшений. А еще четыре теремка украсят обновленный парк Победы.

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