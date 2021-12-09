Простое дело — поле вспахать

Неоспоримые преимущества трактора RSM 3575 DT (583 л. с.)– мощность, надежность, экономичность, производительность, простота в управлении.

Готовь сани летом, а телегу зимой – эта пословица верно передает предусмотрительность аграриев Центрального Черноземья. В хозяйствах только завершился осенний комплекс полевых работ вспашкой зяби и паров, как надо уже готовиться к началу весенне-полевых. Сельхозпроизводители знают, что качественная вспашка почвы – залог будущего урожая. Важна максимальная продуктивность и хороший результат. Надежными машинами земледельцев обеспечивает Ростсельмаш. Этой осенью компания запустила опытно-промышленное производство тракторов серии DELTA TRACK. Линейка относится к сверхмощным сельскохозяйственным машинам на гусеничном ходу.

Особенности новой линейки

Проекты Ростсельмаш за последние годы ярко иллюстрируют прогресс машиностроения в сельском хозяйстве. Новая линейка тракторов DELTA TRACK создана как для средних, так и крупных хозяйств, которым требуется быстрая обработка сельхозплощадей. Трактор отлично подходит для работы с тяжелыми широкозахватными агрегатами, не теряя при этом в манёвренности. Его используют для работы с почвообрабатывающими устройствами, которые могут выполнять и глубокую, и поверхностную почвообработку в соответствии с любыми известными технологиями.

В октябре 2021-го компания Ростсельмаш приступила к выпуску опытно-промышленной партии самых мощных тракторов серии RSM 3000 DT. Модели RSM 3485 DT, RSM 3535 DT, RSM 3575 DT мощностью от 492 до 583 лошадиных сил подойдут аграриям различных регионов.

Уникален трактор RSM 3575 DT (583 л. с.). Он на сегодняшний день является самым мощным, среди производимых в России.

DELTA TRACK – мощные и маневренные

Тракторы сельскохозяйственного назначения DELTA TRACK предыдущей серии уже полюбились аграриям Центрального Черноземья. На практике они показали свои неоспоримые преимущества – надежность, экономичность, производительность и простоту в управлении. Новая модернизированная линейка будет интересна хозяйствам с площадью пашни от 2,5 тысяч га и выше.

ООО «Березка», что находится в деревне Петровское Курского района, Курской области, специализируется на производстве зерновых культур и козоводстве. Главное достояние здесь – козья ферма, по итогам 2018 года получившая статус одной из лучших в России. Предприятие хорошо известно в районе.

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– В хозяйстве закрытый цикл производства, начиная с поля и заканчивая переработкой, - рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Березка» Сергей Борисов. - Поэтому основной корм для животных свой. Его качество всецело зависит от урожайности. С этой целью, порядка четырех лет назад, мы приобрели для пахоты технику серии DELTA TRACK компании Ростсельмаш. Модели гусеничного трактора отличаются мощностью, маневренностью. В этом году мы вспахали им 3 тысячи га, обрабатывая одной машиной за сутки более 100 га. Техника себя окупила на 100%, мы ею довольны. Нет сомнения, что тракторы DT новой серии окажутся очень востребованными, благодаря своей мощности и инновационности. В своей работе мы продолжаем отдавать предпочтение современной, надежной, высокопроизводительной технике Ростсельмаш.

Простота. Надежность. Долговечность

Высокая мощность и ряд технологических решений, которые отличают новую линейку гусеничных тракторов серии DELTA TRACK, позволяют применять широкий спектр орудий, снизить временные затраты, а также затраты на топливо и рабочую силу. Тракторы работают на полугусеницах дельтавидной формы, это обеспечивает снижение давления на почву и хорошую эффективность на энергоемких операциях. Кстати, система привода гусениц является одной из самых передовых в отрасли.

Основные критерии, которые закладывались при проектировании - простота обслуживания, надежность конструкции, долговечность узлов и деталей. И это преимущество, которое присуще новой линейке, могут оценить земледельцы.

– Сразу видно, когда в работе задействована более мощная техника, у которой широкоформатное орудие и высокие тягловые свойства. Гусеничная база обеспечивает большее сцепление с почвой и высокую проходимость, маневренность. Такой трактор за время эксплуатации способен полностью себя оправдать. Он уверенно работает, например, с 12-метровым дискатором и 8-метровым рыхлителем, – уточнил Сергей Борисов.

Эксперты отмечают, что главная отличительная особенность гусеничных тракторов серии DT – в уникальной конструкции тандемной рамы опорных роликов. Она имеет две степени свободы и позволяет равномерно распределить массу трактора по всей площади, снизить уплотнение почвы, повысить плавность хода по мелким неровностям, уменьшить коэффициент пробуксовки. Плюс к этому значительно сократить расход топлива.

Планы на будущее: свой тракторный завод

Новые сельхозмашины Ростсельмаш отличаются особым комфортом. В базовую комплектацию моделей RSM 3485 DT, RSM 3535 DT, RSM 3575 DT входят просторная кабина, многофункциональный джойстик управления и цветной монитор, круиз-контроль, радар скорости, производительная гидравлическая система, блокировка межколёсных дифференциалов и система дистанционного мониторинга. Такие комфортные условия делают предложение Ростсельмаш очень привлекательным.

В планах компании – закрыть потребности во всех сегментах тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники. Для выполнения этой программы возможностей одного тракторного цеха уже недостаточно. Поэтому в группе Ростсельмаш было принято решение построить отдельный специализированный завод по выпуску всей линейки тракторов. Его возведение началось в сентябре 2021 года в Ростове-на-Дону. На 14 гектарах земли разместят производственный корпус общей площадью 62 тысячи кв. м, экспериментальный цех, а также здания коммерческой и инженерной служб. Мощность предприятия составит 5 тысяч единиц ежегодно. Строительство планируется завершить в конце 2022 года.

Это позволит существенно расширить производственные мощности предприятия и даст возможность обеспечить аграриев надежной и качественной техникой.

Ирина Шабанова