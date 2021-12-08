В Орле открылся офис первый Сбера нового формата

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В Орле 7 декабря открылся первый офис Сбера нового формата. Посетителей он ждет в центре Заводского района, на улице Комсомольской, 66. Первых клиентов в новом офисе встретил Управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта. Одним из первых посетил новое отделение и мэр Орла Юрий Парахин.

Жители Орла привыкли пользоваться услугами Сбера в оживленном районе города, однако первые клиенты обновленного отделения были приятно удивлены. Какие же новшества ждут горожан?

Сотрудники банка провели экскурсию и продемонстрировали новинки: начиная с банкоматов, распознающих биометрические сведения, заканчивая отсутствием перегородок и полностью обновленным интерьером. Каждый из консультантов имеет при себе планшет, поэтому сотрудники банка могут помогать клиентам из любой точки отделения.

Также клиенты могут воспользоваться терминалом самообслуживания. Это инструмент, сочетающий в себе последние технологии, приятный дизайн и понятный интерфейс. Карта или смартфон – не единственный способ снять наличные. Для клиентов Сбера доступно обслуживание с помощью распознавания лица и голосового помощника. Для самых маленьких посетителей создан детский уголок.

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Сбер – банк, который предоставляет не только финансовые услуги. Рядом с входом есть место, где клиент может протестировать СберДевайсы и подключиться к сервисам экосистемы: СберМаркет, СберМегаМаркет, Okko, СберЗдоровье, СберЕаптека. Кроме этого, есть возможность отправки или получения посылки. А в случае получения заказа с одеждой, покупку можно примерить на месте.

Известно, что Орел – город студентов, а подразделение находится рядом с несколькими корпусами ОГУ им. И.С. Тургенева, где учится большое количество иностранцев, говорящих на разных языках. Банкоматы распознают 9 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, таджикский, узбекский и финский.

Мэр Орла поделился впечатлениями после экскурсии и отметил удобство функционала:

– Сбер для меня – дважды надежный партнер. Это главный помощник в поддержании финансовой стабильности города и в реализации социальных проектов, а еще - надежный банк, услугами которого я пользуюсь не один год. Оперативность – это то, что требуют люди не только в государственных, но и в финансовых услугах. Я считаю, что новый офис однозначно будет востребован у жителей Орла.

Управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта рассказал, что в следующем году также планируется открытие дополнительных офисов нового поколения в Орле.

Сергей СИЛАЕВ.