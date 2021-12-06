Начался прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

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В этом году нас ждёт совершенно новый формат мероприятия. В студии «Россети Центр», с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора, соберутся представители ключевых средств массовой информации. Также к пресс-конференции присоединятся журналисты из удалённых студий, которые будут организованы во всех регионах присутствия компании. Вместе со СМИ свои вопросы руководителю энергокомпаний в 2021 году зададут потребители: каждый желающий сможет обратиться к Игорю Владимировичу Маковскому круглосуточно любым удобным способом, начиная с 6 по 15 декабря включительно. Ответы прозвучат в прямом эфире пресс-конференции. На вопросы, оставшиеся за рамками прямого эфира, потребители получат ответы от специалистов компании индивидуально.

Как задать вопрос?

— по телефону «Горячей линии» 8-800-50-50-115 из любой точки России. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный.